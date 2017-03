Der Schatz des Zwerges Gondrel liegt verborgen in einem Tunnelsystem, das vollgestopft ist mit heimtückischen Fallen. Als die Wikinger endlich am Ziel ihrer Wünsche sind, enthält die Schatzkiste durchaus nicht, was sie eigentlich erwarten. Die Wikinger sind auf Schatzsuche. Der geheimnisvolle Plan des hinterhältigen Zwerges Gondrel ist in ihren Händen. Er bringt sie auf die Spur von Reichtümern, die tief unter der Erde, in einem verzweigten System aus Tunneln, verborgen sein sollen. Erwartungsfroh macht sich die ganze Mannschaft, angeführt von Halvar, auf den Weg. Die Männer schlagen sich durch das Halbdunkel und stehen unentwegt vor unterirdischen Abzweigungen, die keinerlei Hinweis geben, welchen Gang man als nächstes weiterzuverfolgen hat. Es kommt, wie es kommen muss. Die Wikinger verirren sich. Schlimmer noch: Der heimtückische Gondrel hat sein Tunnelsystem mit Fallen gesichert, denen nur mit Wickies Einfallsreichtum beizukommen ist. Riesige, rollende Felsbrocken treiben die Eindringlinge vor sich her, Gatter aus spitzen Pfählen richten sich vor den Wikingern auf und scheinen keinen Durchlass zu eröffnen. Doch keiner verliert den Mut, und so stehen sie endlich vor dem Lohn ihrer Mühen - einer Schatzkiste. Die Überraschungen sind damit aber noch lange nicht zu Ende.