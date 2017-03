Nur drei Tage nach dem Nachtspringen in Trondheim steht für die Skispringer das Skifliegen in Vikersund auf dem Plan: am 13.02 findet ein Springen bei Flutlicht, am 14.02. bei Tageslicht statt. Der Vikersundbakken, in der norwegischen Medienlandschaft auch als "Monsterbakken" bekannt, ist mit Hillsize225 nach einem Umbau im Jahre 2010 die größte Skisprungschanze der Welt. Regelmäßig außer in den Jahren mit Olympischen Winterspielen werden hier Weltcupspringen ausgetragen und auch die Skiflug-WM war schon viermal im Süden Norwegens zu Gast. Im Jahr 2015 gelang dem Norweger Anders Fannemel hier der Weltrekord und Schanzenrekord von 251,5 Metern, nachdem Peter Prevc (SLO) am Vortag bei seinem Weltcupsieg erstmalig die 250m-Marke geknackt hatte. Trotz seiner Bestmarke reichte es für den Norweger nicht für Platz eins, da er im zweiten Anlauf 40 Meter kürzer sprang. So siegte Severin Freund mit Sprüngen auf 237,5 und 245 Metern vor dem norwegischen Trio Fannemel, Forfang und Velta. Der ausgewiesene Skiflieger Peter Prevc kam am zweiten Wettkampftag nicht zurecht. Zunächst hüpfte er in der Qualifikation auf 130 Meter, im Wettkampf dann auf 216 und 110 Meter. Obwohl Bundestrainer Werner Schuster mit der Aussage "Das Limit ist erreicht" einen Schlusstrich unter das Rekord-Wochenende zog, freuen sich die Skiflug-Fans auch in diesem Jahr auf neue Weltrekord-Versuche. Ob es gelingt, erfahren Sie bei Eurosport und im Eurosportplayer.