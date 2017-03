Gäste: Yvonne Catterfeld, Guido Maria Kretschmer, Britta Heidemann Sängerin Yvonne Catterfeld zeigt im Puzzle-Duell, wie schnell sie kombinieren kann. Die Musikerin ist zu Gast bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell". Auch Guido Maria Kretschmer und Britta Heidemann sind in der Show mit Kai Pflaume dabei. Echo, Bambi, goldene Stimmgabel - für ihre Musik hat Yvonne Catterfeld fast jede Auszeichnung erhalten. Ihr erster Hit "Für Dich" schoss 2003 sofort auf Platz 1 und machte sie zum Fräuleinwunder der Nation. Auch als Schauspielerin und TV-Musikjurorin spielt die 38-Jährige in der ersten Liga. Bereits als Abiturientin legte die gebürtige Erfurterin einen unglaublichen Notendurchschnitt von 1,0 hin. Doch ist die Schnelldenkerin damit automatisch fit im Lösen von komplizierten Rätseln? Im Schiebekästchen-Duell tritt sie gegen die hochbegabte Rechenkünstlerin Sara (8) an. Wer am schnellsten die Spielsteine so verschiebt, dass sie in die richtige Reihenfolge kommen, hat das Duell gewonnen. Modedesigner Guido Maria Kretschmer beweist im Strickmützen-Duell seinen sechsten Sinn für Handarbeit. Alles begann mit einem Hippiemarkt-Stand auf Ibiza. Hier entdeckte Udo Lindenberg in den 80ern den damals noch unbekannten Modedesigner Guido Maria Kretschmer und bestellte bei ihm Brokat-Jacken für seine Tour. Heute ist der "Shopping-Queen"-Moderator aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken. Kretschmer hat ein Gefühl für Style und er kann auch nähen, stricken, häkeln. Kann der Fashionexperte die genaue Wollmischung einer Strickmütze fühlen und bestimmen? Im Duell mit Sarah (11) muss er genau das beweisen. Achtung Guido! Sarah, bloß nicht unterschätzen. Die Kleine ist im Handarbeitsgeschäft ihrer Mutter aufgewachsen. Olympiasiegerin Britta Heidemann tritt zum Fecht-Duell an. Als erster Degenfechterin in der Geschichte gelang Britta Heidemann das "Goldene Triple" - Olympiasieg, Welt- und Europameistertitel zur gleichen Zeit. Mehr noch: Die 32-Jährige ist mit drei Medaillen bei drei Olympischen Spielen und zahlreichen internationalen Trophäen eine der erfolgreichsten Fechterinnen aller Zeiten. Jetzt wagt sie sich wieder auf die Planche, die Fechtbahn. Ihr Herausforderer ist der Nachwuchsfechter Timon (13). Fecht-Duell will der Schüler beweisen, dass er mehr Ballons zum Platzen bringt als die Ausnahmeathletin. Diese und weitere spannende Duelle bei "Klein gegen Groß" am 18. März 2017 ab 20:15 Uhr im Ersten.