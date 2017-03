Auf dem Hofgut der Cavalettis findet ein Poloturnier statt. Damit das Fohlen von Samanthas Pferd Bonbon nicht als Preis an das Team der gemeinen englischen Favoritin Beverly geht, kämpfen Lena und ihre Freunde Seite an Seite mit ihrer größten Rivalin und bilden ein eigenes Poloteam. Tatsächlich gelingt es ihnen, sich zusammenzuraufen und das Finale zu erreichen. Doch das Team um Beverly ist seit Jahren ungeschlagen. Und Samantha und Anna keifen sich immer häufiger an, sodass der Sieg in weite Ferne rückt.