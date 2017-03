Shary und Ralph wurden im dichten Wald ausgesetzt. Dort treffen sie auf allerlei merkwürdige Gestalten und finden das berüchtigte Hexenhaus. Wer mag der Herr wohl von diesem Häuschen sein...? Auf ihrer Suche nach dem Heimweg finden Shary und Ralph Antworten auf diese und fünf weitere magischen Fragen! Was ist ein Hexenschuss? Eine unachtsame, schnelle Bewegung und schon ist es passiert! Ein stechender Schmerz fährt uns in den Rücken. Ein Hexenschuss! Aber hat da tatsächlich eine Hexe ihren Pfeil abgeschossen? Und wieso haben Menschen mit Hexenschuss oft einen Buckel, genau wie echte Hexen? Shary und Ralph sortieren Mythen und Fakten... Was ist der Unterschied zwischen Magiern und Alchemisten? Kann man eigentlich verhext oder verzaubert werden? Warum gibt es im Flugzeug häufig keine 13. und 17. Sitzreihe? Warum fliegen Hexen auf Besen? Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph - und sorgen wie jede Woche für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse.