Im Merfelder Bruch bei Dülmen lebt die einzige Wildpferd-Herde Deutschlands. Willi trifft die Försterin Friederike, die die Tiere regelmäßig besucht. Das ganze Jahr über leben die Pferde draußen im Freien, suchen sich ihr Futter selbst und bringen auch ihre Fohlen ohne die Hilfe von Menschen zur Welt. Insgesamt ist das Revier der 360 Tiere über 700 Fußballfelder groß. Einmal im Jahr werden die jungen Hengste eingefangen, weil es pro Pferdeherde nur einen Hengst geben darf. Bis es soweit ist, macht Willi sich noch schlau, wie es der gezähmten Pferdeverwandtschaft geht. Auf dem nordrhein-westfälischen Landgestüt in Warendorf dreht sich alles um die Zucht. Leiterin Susanne macht mit Willi einen Rundgang und stellt ihm Florestan vor, einen besonders tollen Zuchthengst, der schon viele Wettbewerbe gewonnen hat. Er ist der Vater von ungefähr 5000 Fohlen! Wie Florestan und die anderen Hengste das schaffen, erfährt Willi auf der Besamungsstation. Dann muss Willi schnell zurück zu den Wildpferden, es geht los! 1440 Hufe donnern in die Arena und 22 Männer haben jetzt die Aufgabe, die einjährigen Hengste einzufangen. Ganz schön mutig, wie die Fänger die Tiere zunächst in die Enge treiben und sich dann einen der Jährlinge schnappen. Die gefangenen Pferde bekommen ein Brandzeichen und werden dann zur Versteigerung frei gegeben. Nach fünf Stunden ist es geschafft und der Rest der Herde darf wieder zurück in die Freiheit. Bis zum nächsten Jahr, wenn es wieder heißt: Wer fängt die wilde Pferdeherde?