Shary und Ralph: Air Ah!: Wissen ist keine Schande, finden Shary und Ralph, und sorgen wie in jeder Sendung für fünffachen Wissenszuwachs: fünf Fragen, fünf Antworten, fünf Ah(a)-Erlebnisse. Dieses Mal in "Wissen macht Ah!": Willkommen an Bord der Air Ah!. Shary und Ralph sind auf dem Weg in den Urlaub und nehmen die Zuschauer kurzerhand mit auf ihren Flug. In dieser ungewohnt luftigen Umgebung gründen sie einen Kegelclub. Es geht aber nicht um den Breitensport, sondern um die mathematische Natur des Kegels und welche Überraschungen sie bereithält. Außerdem gibt es die Antworten auf folgende fünf Fragen: Warum zieht das Flugzeugklo so laut ab? Und wohin? Wenn man über den Wolken mal muss, gibt es an Bord von Flugzeugen natürlich auch ein Flugzeugklo. Da ist fast alles wie unten am Boden auch bis auf das ohrenbetäubende Geräusch beim Abziehen. Aber warum ist das so laut? Und wohin entschwindet das kleine oder große Geschäft eigentlich? Shary lüftet das Geheimnis. Wer ist "Kegel" bei Kind und Kegel? Was genau passiert beim Piepsen an der Supermarktkasse? Warum heißen junge Seehunde "Heuler"? Warum läuft beim Weinen oft die Nase? "Wissen macht Ah!" im Internet: www.wissen-macht-ah.de