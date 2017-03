The Mentalist Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Nach einer Explosion auf dem Gelände einer Tankstelle werden Lisbon und ihre Kollegen vom CBI informiert. Der für diesen Vorfall Verantwortliche war ein Bankangestellter, der sich selbst mit Hilfe einer Sprengstoffweste getötet hat. Patrick Jane versucht zu ermitteln, was den offenbar völlig verzweifelten Mann zu dieser Tat getrieben hat. Er glaubt an eine Verbindung mit dem Untertauchen von Hightower... Untertitel: Bomben Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2011 Regie: Chris Long Folge: 23 FSK: 12 Schauspieler: Patrick Jane Simon Baker Teresa Lisbon Robin Tunney Kimball Cho Tim Kang Wayne Rigsby Owain Yeoman Grace Van Pelt Amanda Righetti Gale Bertram Michael Gaston