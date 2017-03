Er ist der größte seiner Art, liegt in Deutschlands wärmster und grünster Region und gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen des Landes: der Bodensee. Tamina Kallert reist ans "Schwäbische Meer" und trifft hier Oliver Wnuk. Der Schauspieler und Autor zeigt ihr seine Heimatstadt Konstanz, die "Gemüse-Insel" Reichenau und das Strandbad in Langengarden. Tamina Kallert lernt die Familie kennen, die dem Bodensee seinen Namen gab, und macht einen Abstecher in die Schweiz nach St. Gallen und zum Schloss Arenenberg. Sie fährt mit einem Solarboot, nimmt Segel-Unterricht, besichtigt das Zeppelinmuseum und lässt sich von Gräfin Bettina Bernadotte die Blumeninsel Mainau zeigen.