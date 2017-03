300 Worte für Schnee - Die Samen in Nordfinnland Heute | RBB | 15:15 - 16:00 Uhr | Dokumentation Infos

Eine Minderheit, die man nicht suchen muss: Die Saami sind in den Ländern Schweden, Norwegen und Finnland selbstbewusst und präsent. Der Film zeigt das moderne Leben der Samen in Finnland. Die privaten Geschichten genauso wie die Politik. Das Drehteam trifft Familien, die davon berichten, wie ihre Naturverbundenheit ihren Alltag auch heute noch prägt. Original-Titel: 300 Worte für Schnee Laufzeit: 45 Minuten Genre: Dokumentation, D 2015