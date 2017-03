Der unscheinbare Gary sitzt im BASA-Kontrollzentrum an den Reglern und bewundert seinen Bruder Scorch, der als Superheld auf seinem Heimatplaneten Baab und darüber hinaus gefeiert wird. Wo immer Gefahr droht, zögert Scorch nicht, rettend einzugreifen. Doch als ein Hilferuf von dem ziemlich gefährlichen Planeten Erde eingeht, tappt Scorch in eine Falle und landet zusammen mit anderen Aliens in einem Camp in der Area 51. Kann Gary ihm helfen?