Was hat sich nach dem Einsatz von "Vermisst" im Leben dieser Familien verändert? Haben sie es geschafft, ihren Kontakt und ihre Beziehung aufrechtzuerhalten? Sind sie zu einer richtigen Familie zusammengewachsen? Pedro / Brasilien: Durch "Vermisst" hat der einsame, in sich gekehrte Pedro zurück zu seinen brasilianischen Wurzeln gefunden und eine große, liebevolle Familie bekommen. Trotz sprachlicher Schwierigkeiten hat der junge Mann seitdem fast täglich Kontakt zu seinen Lieben in Sao Paolo, die ihm in Deutschland immer stärker fehlen. Pedro fühlt sich mit seinem Heimatland so stark verbunden, dass er seinen Namen gegen den brasilianischen Geburtsnamen in seinem deutschen Pass austauschen ließ und bereits Zukunftspläne mit seiner leiblichen Familie schmiedet. Beide Seiten freuen sich riesig aufeinander und wollen so schnell wie möglich die verloren gegangenen Jahre nachholen. Doch leider geht es Mutter Aldete gesundheitlich sehr schlecht und das Schicksal scheint es mit Pedro und seiner brasilianischen Familie nicht gut zu meinen. Elke / Italien: Fast ihr ganzes Leben lang fragte sich Elke, warum sie als einzige von fünf Geschwistern keine blonden Haare und blauen Augen hat. Jahrelang wurde sie belogen und fühlte sich ausgeschlossen, bis sie eines Abends von ihrem vermeintlichen Vater erfährt, dass er gar nicht ihr Erzeuger ist. Ihren echten Vater hat Elke noch nie in ihrem Leben gesehen. Eine Geschichte, die Sandra auf den Plan ruft. Sofort macht sich die engagierte Journalistin auf die Suche und wird in Italien fündig. Vater Leonardo ist überglücklich und kann es kaum glauben, seine für immer verloren geglaubte Tochter wieder in seine Arme schließen zu können und nie wieder loslassen zu müssen. Bis heute sind Tochter und Vater unzertrennlich. In Rom wird Elke nun ihre neugewonnene Halbschwester Lidia treffen. Zwar kennen sich die Frauen erst seit gut zwei Jahren, aber sie beide verbindet bereits eine tiefe Schwesternliebe und derselbe herzliche Vater. Außerdem möchte Leonardo seiner Tochter sein geliebtes Rom zeigen. Ellen / USA: Ellen wünschte sich nichts sehnlicher, als ihren Papa Henry kennenlernen zu können, und wandte sich an 'Vermisst'. Der ehemalige Soldat war zurück in die USA versetzt worden, noch bevor Ellen geboren wurde. Als er seine Tochter später zum ersten Mal im Arm halten konnte, fühlte er sich unendlich glücklich. Doch die Ehe zwischen Henry und Sylvia, Ellens Mutter zerbrach - und auch die Verbindung zu seiner kleinen Ellen. Henry kehrte in die USA zurück, ohne seine Tochter jemals zu vergessen. Dank Sandra Eckardts Hilfe besteht heute wieder reger Kontakt zwischen Vater und Tochter und auch zu Ellens Mutter Sylvia. Doch Amerika ist weit und die Sehnsucht groß. Beide Eltern hecken einen Plan aus, um die gemeinsame Tochter mit einem Besuch von Henry zu überraschen. Und auch für Sylvia und Henry wird es spannend - schließlich sehen sich die beiden Ex-Eheleute nach fast 30 Jahren zum ersten Mal wieder. - Pedro, Brasilien