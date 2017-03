Das "Wiener Cafe" in Krefeld hat eigentlich alles, was ein Restaurant braucht, um richtig gut zu funktionieren: Es liegt in einem belebten Einkaufszentrum, direkt am Bahnhof mit jeder Menge Laufkundschaft. Doch Chef Mohamed hat aufgegeben. Seit Jahren ist der Herd kaputt - nichts passiert. Die Einrichtung ist verstaubt und ungemütlich - nichts passiert. Das Personal macht, was es will - nichts passiert. Schafft es der Restauranttester Mohamed aus seiner Schockstarre und Lethargie zu holen - und ihm die Kraft für einen Neuanfang zu geben?