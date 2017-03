'Wir retten die Welt'. Das ist das Motto der 20-jährigen Nathalie Volk und ihrem 40 Jahre älteren Freund und Medienunternehmer Frank Otto. Während Model Nathalie ihren Frank knutschend und turtelnd über Deutschlands rote Teppiche zieht, führt er sie in die Welt des Umweltschutzes ein. Denn Nathalie will jetzt Charity Lady werden. Gemeinsam reisen sie auf die Seychellen, um vor Ort auf das Sterben der Korallenbänke aufmerksam zu machen. Auf den Seychellen geraten sie plötzlich in eine Verfolgungsjagd mit Piraten und finden sich in einer Bucht mit Haien wieder. Doch Nathalie hält tapfer an ihrem Plan fest, eine echte Umweltschützerin zu werden. Frank Otto gewährt private Einblicke in das Leben eines Multimillionärs und erklärt seine Faszination für die blutjunge Nathalie.