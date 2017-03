Fear The Walking Dead Heute | RTL 2 | 22:30 - 23:25 Uhr | Horrorserie Infos

Mehr Termine Inhalt Jedes Familienmitglied geht anders mit der neuen Situation um und versucht, sich an die neue Welt zu gewöhnen. Nick scheint sich ohne Drogen in seinem Körper wohlzufühlen und Travis wird zum Sprecher der Sicherheitszone ernannt. Ofelia widmet sich unterdessen dem aktuell aussichtlosen Unterfangen, Medizin für ihre infizierte Mutter zu erhalten. Original-Titel: Fear the Walking Dead Untertitel: Nicht vergehen Laufzeit: 55 Minuten Genre: Horrorserie, USA 2015 Regie: Kari Skogland Folge: 4 Schauspieler: Madison Clark Kim Dickens Travis Manawa Cliff Curtis Nick Clark Frank Dillane Ofelia Salazar Mercedes Mason Chris Manawa Lorenzo James Henrie Alicia Clark Alycia Debnam-Carey