Mehr Termine Inhalt Die Zauberin Melisandre (Carice van Houten) hat Jon Snow (Kit Harington), den Lord-Kommandanten der Nachtwache, nach dem tödlichen Mordanschlag wieder zum Leben erweckt! Aber ist er noch derselbe? Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) reist derweil mit Hilfe des dreiäugigen Raben (Max von Sydow) in die Vergangenheit und erfährt etwas über seinen Vater. Und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) lernt Ihre Zukunft kennen. Varys (Conleth Hill) nutzt sein Netzwerk, um der Verschwörung in Meereen Herr zu werden. Das weltweit gefeierte Fantasyserien-Event über blutige Machtkämpfe auf dem Kontinent Westeros. Original-Titel: Game of Thrones Untertitel: Eidbrecher Laufzeit: 65 Minuten Genre: Fantasyserie, USA, GB 2016 Regie: Daniel Sackheim Folge: 3 FSK: 12 Schauspieler: Tyrion Lennister Peter Dinklage Theon Greyjoy Alfie Allen Daenerys "Dany" Targaryen Emilia Clarke Grey Worm Jacob Anderson Königin Cersei Baratheon Lena Headey Euron Greyjoy Pilou Asbæk