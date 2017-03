Die Lastwagenfahrer Jack (Ty Olsson) und Neil (Dylan Neil) sollen Equipment zu einer abgelegenen Mine in Alaska liefern. Auf ihrer Fahrt nehmen sie die junge Wissenschaftlerin Rachel (Brea Gant) mit. Was sie nicht wissen ist, dass eine Explosion in der Mine ein gigantisches prähistorisches Monster unter dem Eis wieder zum Leben erweckt hat.