Inhalt Der etwas schrullige, deswegen aber nicht weniger liebenswerte Physiker Steven Mills (Dan Aykroyd) arbeitet an einem Projekt, Radiowellen in die Tiefen des Alls zu senden. Mit unerwartetem Erfolg: Wenig später trifft Celeste (Kim Basinger) ein, eine Ausserirdische, deren Heimatwelt durch das Experiment bedroht ist und die der Gefahr auf den Grund gehen soll. Da Celeste ihr äusserst bruchstückhaftes Wissen über den Blauen Planeten aus Filmen der 1950er-Jahren gewonnen hat, fällt die attraktive Blondine selbst bei alltäglichen Verrichtungen aus dem Rahmen. Dass Celeste mit blossen Händen Eier aus dem kochenden Wasser fischt, beobachtet Stevens Tochter Jessie mit etlicher Skepsis. Mit ihrer Sorge stösst sie beim ihrem Vater, der sich über beide Ohren in die ungewöhnlich lustige Frau verliebt hat, auf wenig Gehör. Die intergalaktische Liebe steht jedoch unter einem schlechten Stern - schliesslich soll Celestes Aufenthalt auf der Erde nicht von langer Dauer sein. Und dazu liegt in den Händen der Ausserirdischen die Entscheidung, ob die Bewohner des Planeten Erde ein zu großes Risiko sind und die Erde zerstört werden soll. Original-Titel: My Stepmother Is an Alien Laufzeit: 130 Minuten Genre: SciFi-Komödie, USA 1988 Regie: Richard Benjamin FSK: 12 Schauspieler: Dr. Steve Mills Dan Aykroyd Jessie Mills Alyson Hannigan Celeste Martin Kim Basinger Ron Mills Jon Lovitz Lexie Juliette Lewis Fred Glass Seth Green