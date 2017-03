Stolz zeigt Matilda Kokosnuss und Oskar den Ort, an dem ihre empfindliche Stachelschwein-Orchidee gedeiht. Ausgerechnet dort will auch der Chef seinen kostbaren Stinkekäse reifen lassen. Matilda und Chef geraten in einen erbitterten Streit. Keiner will den Platz aufgeben. Und plötzlich, keiner hat's bemerkt, ist der große Käselaib verschwunden. Wer kann der Dieb sein? Wenn es um übel stinkende Sachen geht, kennt Kokosnuss einen echten Spezialisten.