Eve möchte mit dem Fußball aufhören. Doch Mike kann das nicht akzeptieren, denn er ist der Überzeugung, dass man sein Team nicht einfach so mitten in der Saison im Stich lassen kann. Eve ist so sauer darüber, dass sie erst recht auf eine Party geht, auf der sie sich hemmungslos betrinkt. Ihre ältere Schwester Mandy versucht sie aus der Situation zu retten, kommt dadurch aber selbst in die Bredouille. Vanessa lädt neue Nachbarn zum Essen ein, aber das gefällt ihrem Mann Mike gar nicht.