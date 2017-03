The Big Bang Theory Heute | Pro7 | 20:15 - 20:45 Uhr | Comedyserie Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Clique tauscht sich über ihre Erlebnisse zu Weihnachten aus. Sheldon und Amy waren bei seiner Mutter, die ihm ins Gesicht sagte, wie überrascht sie war, dass er doch noch eine Frau für sich gefunden hat. Er war so sauer, dass er sich ein Ohrloch hat stechen lassen. Leonard und Penny hatten größte Mühe, einen Weihnachtsbaum zu finden und heil in die Wohnung zu bringen. Bernadette und Howard hatten überhaupt kein richtiges Weihnachten, weil sie nur mit dem schreienden Baby beschäftigt waren. Untertitel: Die Feiertags-Zusammenfassung Laufzeit: 30 Minuten Genre: Comedyserie, USA 2016 Regie: Mark Cendrowski Folge: 12 Schauspieler: Leonard Hofstadter Johnny Galecki Sheldon Cooper Jim Parsons Howard Wolowitz Simon Helberg Rajesh Koothrappali Kunal Nayyar Penny Kaley Cuoco Amy Farrah Fowler Mayim Bialik Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets