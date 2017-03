Schlaganfall durch Vorhofflimmern Eine Durchblutungsstörung im Gehirn kann schlimme Folgen haben, schon nach wenigen Minuten drohen bleibende Lähmungen und Sprachstörungen. Eine kurze Sehstörung oder eine vorübergehende Schwäche in der Hand können ernste Vorboten eines Schlaganfalls sein. Doch in jedem dritten Fall ist unklar, was genau die Durchblutung behindert. Oft steckt ein unentdecktes Vorhofflimmern dahinter. Bei dieser Herzrhythmusstörung bilden sich vermehrt kleine Blutgerinnsel, die Adern im Kopf verstopfen können. Fatal ist, dass die Patienten das Vorhofflimmern oft gar nicht bemerken, zudem kann das EKG-Ergebnis normal erscheinen. Weitere Untersuchungen sind unbedingt nötig. Denn nur wenn die Ursache der bedrohlichen Durchblutungsstörung im Gehirn gefunden wird, kann die Gefahr eines Schlaganfalls gebannt werden. Thema der Woche Rundrücken: Training kann helfen Der Rundrücken ist der häufigste Haltungsschaden. Vieles Sitzen, die Beschäftigung mit dem Handy und unzureichende Bewegung bewirken, dass sich die Wirbelsäule auf Dauer krümmt und Beschwerden verursacht. Wenn es sich um reine Haltungsschäden handelt, kann man diese durch Training wirkungsvoll bekämpfen. Ist der Rundrücken jedoch die Folge von Osteoporose oder einer rheumatischen Erkrankung, ist eine umfassendere Therapie meist unumgänglich. Weitere Informationen bietet das "Visite"-Thema der Woche. - Thema der Woche Rundrücken: Training kann helfen