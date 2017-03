X:enius - Meteoriten - Boten aus dem All Heute | ARTE | 07:10 - 07:35 Uhr | Wissensmagazin Infos

Meteoriten durchqueren unsere Atmosphäre und landen auf der Erde. Was verraten sie über den Weltraum? Und wie findet man sie? Mit Thomas Grau aus Bernau geht "Xenius" auf Meteoritensuche. Der professionelle Meteoritenjäger hat schon einige aufsehenerregende Funde gemacht, wie etwa 2002 den Meteoritenfund im bayerischen Neuschwanstein. Thomas Grau erklärt, wie und wo man Meteoriten auch in Europa finden kann. Die "Xenius"-Moderatoren Emilie Langlade und Adrian Pflug identifizieren einen Fund und klären Alter und Herkunft des Meteoriten. Unterstützt werden sie dabei von Ansgar Greshake, dem Kurator der Meteoritensammlung im Berliner Naturkundemuseum. Laufzeit: 25 Minuten Genre: Wissensmagazin, D, F 2016