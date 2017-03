Die smarte Jane Kennedy kehrt mit ihrer 15-jährigen Tochter in ihre Heimatstadt Lighthaven zurück und arbeitet dort als Coroner. Mit Scharfsinn und Mut löst sie verschiedene Kriminalfälle. Der 16-jährige Steve Kernan wird tot aufgefunden. Alles spricht für einen Selbstmord, doch Steves Freundin ist davon überzeugt, dass er ermordet wurde. Coroner Jane Kennedy wird misstrauisch und beginnt zu ermitteln. Steve war ein rebellischer Junge, der viele Probleme machte und zudem Depressionen hatte. Sein gewalttätiger Vater schien ein Grund für seinen schwierigen Charakter zu sein. Zusätzlich geriet Steve oft mit dem strengen Vater seiner Freundin Sophie aneinander. Dieser gerät schnell unter den Verdacht, etwas mit Steves Tod zu tun zu haben. Er ist jedoch ein hoch angesehener Richter - deshalb müssen Jane und ihre Kollegen äußerst vorsichtig vorgehen. ZDFneo zeigt die ersten zwei Staffeln von "The Coroner" als deutsche Erstausstrahlung jeweils freitags ab 21:45 Uhr in Doppelfolgen.