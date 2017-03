Die Streetdance-Legende David Draxler wurde erschlagen. "Headspin Dave" wuchs in einem Problemviertel auf. Hatte er noch eine alte Rechnung mit dem Stripclub-Besitzer "Dildo" offen? David führte ein modernes Tanzschulhaus. Ein erster Verdacht fällt auf Marc Gruber, ein junges Streetdance-Talent. Hat er seinen "Meister" umgebracht? Und welche Rolle spielt das Dopingmittel, das die Ermittler bei ihm finden? Zur Tatzeit probten drei Teams im Tanzhaus: Davids Geschäftspartner Viktor Penzlin mit seiner Partnerin Dolores Feldmann, um sich auf die Deutschen Meisterschaften im Latin Dance vorzubereiten. Giselle Müller, die Primadonna des Balletts der Staatsoper, die von ihrer ehrgeizigen Mutter gecoacht wird. Und Marc Gruber, der von David auf einen wichtigen Battle in New York vorbereitet wurde. So dreht sich in diesem Fall alles ums Tanzen. Sogar bei "Dildo", dem zwielichtigen Besitzer der Tabledance-Bar, der "Headspin Dave" das Startkapital für das Tanzhaus geliehen hat. Das Team setzt "Dildo" unter Druck und findet heraus, dass David Draxler einen unkonventionellen Weg gefunden hatte, seinen Verbindlichkeiten gegenüber "Dildo" nachzukommen: indem er ein Medikament, das gegen Arthrose verschrieben wird, aber auch leistungssteigernde Eigenschaften besitzt, im Internet als Doping vertrieb. Doch warum stoppte David den Handel, obwohl "Dildo" seinen Forderungen immer vehementer Nachdruck verlieh, indem er Davids Freundin, einer Tänzerin, blutige Ballettschuhe an die Tür ihrer Garderobe nagelte? So tauchen Voss und sein Team immer tiefer ein in die Welt des Tanzens, wo sich unter der glitzernden Oberfläche ein Abgrund aus Neid und Missgunst auftut. Denn bei all diesen Tänzern geht es um viel mehr als ein Hobby, es geht um Leben und Tod. Und jeder hat ein Motiv, aber wer ist der Täter? "Dildo", der sauer war, dass David seine Schulden nicht bezahlte? Marc, der mit dem Druck nicht klarkam, unter den David ihn setzte? Oder Viktor Penzlin, der an dem Dopinghandel mitverdiente? Voss erkennt, es dreht sich alles um das Medikament. So kann das Team den Fall schließlich lösen. Und Voss kann auf dem Parkett des Tanzhauses zeigen, dass er es immer noch draufhat.