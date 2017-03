Detective Laura Diamond Heute | Kabel eins | 20:15 - 21:10 Uhr | Krimiserie Infos

Mehr Termine Inhalt Sie ist hübsch, clever und überhaupt nicht zimperlich - deshalb haben es Kriminelle auch nicht leicht mit der Ermittlerin Laura Diamond. Sie ist frisch getrennt von ihrem Gatten Jake, der zugleich auch ihr Boss beim New York Police Department ist. Das führt immer wieder zu Spannungen, aber zusammen mit ihren Kollegen bilden sie dennoch ein gutes Team. Auch um ihre beiden Zwillingssöhne kümmern sich Laura und Jake mehr oder weniger gemeinsam. Original-Titel: The Mysteries of Laura Untertitel: Laura und der Sexskandal Laufzeit: 55 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2014 Regie: Bronwen Hughes Folge: 4 FSK: 6 Schauspieler: Laura Diamond Debra Messing Jake Broderick Josh Lucas Billy Soto Laz Alonso Meredith Bose Janina Gavankar Max Carnegie Max Jenkins Kenneth Walters Wallace Shawn