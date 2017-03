Gunter und Merle halten es für möglich, dass Mielitzer in den Brand verwickelt ist. Doch dem gelingt es, den Verdacht auszuräumen. Merle und Gunter sind froh darüber und genießen ihre Nähe zueinander. Und während Merle Erika gesteht, dass sie ihre Trennung von Gunter bereut, beschließt er traurig, um ihrer Freundschaft willen auf Abstand zu bleiben. Doch wahre Liebe findet ihren Weg. Mathis widerlegt Patricks Alibi. Mielitzer will nicht, dass Patrick für ihn den Kopf hinhalten muss, und beschließt, sich zu stellen: Er gesteht Sydney die Brandstiftung. Als Sydney sich fassungslos von ihm lossagt, kommt es bei Mielitzer zu einer Kurzschlusshandlung. Während Sandra Zweifel kommen, sich auf einen vollkommen fremden Mann einzulassen, bittet Feddersen Torben, seine wahre Identität noch geheim zu halten. Torben kann Thomas? Rückzieher in Sachen Radrennen nicht akzeptieren und plant, die Veranstaltung mit seinem Radsportverein selbst auszurichten. Er muss dann aber erkennen, dass Thomas mit seiner Absage richtig lag: Ein Event dieser Größenordnung ist einfach zu kostenintensiv.