Ein kleines Wunder im Zoo Berlin ist das Seelöwenbaby Aileen. Vor zwei Monaten starb Aileens Mutter Doro an einer Infektion. Der plötzliche Tod war ein harter Schlag, denn ein Seelöwenbaby mit der Hand großzuziehen, ist gar nicht so einfach. Jetzt ist das Waisenkind vier Monate alt und putzmunter, sehr zur Freude der Tierpfleger. Im Menschenaffenhaus im Zoo lebt eine der ältesten Bewohnerinnen überhaupt: Gorilladame Fatou ist stolze 58 Jahre alt. Ein Alter, das Gorillas nur in Zoos erreichen. Für das heutige Senioren-Beschäftigungsprogramm ist hingegen eine der jüngsten Mitarbeiterinnen verantwortlich: Azubi Anna-Lea Bensch. Seit einigen Jahren wird das Tiertraining in Zoos immer ernster genommen. So auch in Berlin. Beim Klickertraining lernen die Tiere, das "Klick!" mit einer Belohnung zu verbinden. Sie werden konditioniert. Wichtig dabei: Das richtige Timing. Heute stehen für die Tierpfleger praktische Übungen auf dem Tagesplan. In Paaren spielen die Pfleger die Trainingssituation nach, jeweils einer ist das Tier. Außerdem in dieser Folge bei "Panda, Gorilla & Co." die Löffelhunde Mister und Spock freuen sich über ihr Lieblingsessen und Maralhirsch Turan bekommt eine Trainingseinheit.