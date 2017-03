Dexter Heute | TELE 5 | 22:30 - 23:40 Uhr | Krimiserie Infos

Das Doppelleben von Blutspuren-Experte Dexter Morgan (Michael C. Hall) ist aufgeflogen: Seine Adoptivschwester Debra (Jennifer Carpenter) hat den Freizeit-Killer just in dem Moment überrascht, als der den Serienmörder Travis hinrichtete. Kann Dexter Debra überzeugen, dass er nur dieses eine Mal die Kontrolle verloren hat? Hat sie vielleicht sogar Verständnis für seinen Kodex? Hilft sie ihm wieder einmal, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen? - Nervenzerrende, sarkastische Krimiserie um einen Ermittler mit blutigem Doppelleben. Untertitel: Erschütternde Wahrheit Laufzeit: 70 Minuten Genre: Krimiserie, USA 2012 Regie: John R. Dahl Folge: 1 FSK: 12 Schauspieler: Dexter Michael C. Hall Debra Morgan Jennifer Carpenter Angel Batista David Zayas Vincent Masuka C. S. Lee Joey Quinn Desmond Harrington Harry Morgan James Remar