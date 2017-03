Eine neue Kandidatin für die "No-Limit-Versicherung" ist Ruth Schirmer (Merle Collet). Sie hat bei einem Gentest herausgefunden, dass ihr Sohn Jannis (Jona Volkert) nicht ihr leibliches Kind ist, und mutmaßt, dass er bei der Geburt vertauscht wurde. Sie hat jetzt Angst, dass seine leiblichen Eltern ihn finden und eines Tages für sich beanspruchen könnten. So will sie sich jetzt dagegen versichern und gegebenenfalls mit einer großen Summe die Eltern abfinden können. Horst recherchiert auf nicht ganz legale Weise die infrage kommende Familie; und nun initiiert Carla die übliche Risikoanalyse: Die Höffners (Stefanie Rösner und Volker Muthmann) scheinen mit ihrem Sohn Paul (Finn Richartz) sehr glücklich zu sein. Carla zweifelt, ob man die Eltern in ihrer Illusion belassen darf, aber Horst und Frank sehen, dass es eine glückliche Familie ist. Frank beschwört die Katastrophe herauf: Er schickt den Vertrag versehentlich an die Höffners anstatt zu Ruth Schirmer, die, als sie davon erfährt, mit Jannis flüchtet und sogar bei Carla unterkriecht, bis die Polizei sie dort aufspürt. Als die Höffners sofort Zugang zu ihrem leiblichen Sohn fordern, liest Carla ihnen die Leviten. Sie überzeugt die Höffners und Ruth davon, sich in Zukunft öfter gemeinsam mit beiden Jungs zu treffen, um sich besser kennenzulernen, weil sie im Falle eines "Rücktauschs" die Leidtragenden wären. Versicherungsnehmer Heiner Zapf (Andreas Döhler) besteht auf die Auszahlung seiner Risikolebensversicherung, die nur bei Tod fällig wird. Was absurd klingt, hat die Erklärung, dass er ein Nahtoderlebnis hatte und zehn Minuten lang tatsächlich klinisch tot war. Als Mühens hört, dass Zapf durch dieses Erlebnis vom Extrem-Sammler zu einem genügsamen Menschen wurde, geht er mit ihm mit, um ein paar alte Sachen von ihm abzustauben - er selbst darf wegen seiner Kaufsucht nichts mehr einkaufen. Sekretärin Gabriele fürchtet aber, er wolle sich selbst durch ein Nahtoderlebnis läutern lassen, und schickt Frank mit, dies zu verhindern. Frank muss dann tatsächlich seinen Chef aus einer Ohnmacht holen. Während Horst damit fertig werden muss, dass seine Exfrau mit Maike und neuem Mann nach Straßburg in die Ferne ziehen wird, will sich Carla endlich Mikael wieder annähern, der sich von Jette getrennt hat. Doch damit fängt für Carla erst das wahre Gefühlschaos an -