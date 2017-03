Neue Serie: "Geschäfte mit Herz" - über Perlen des Einzelhandels: Das Greißlersterben schreitet weiter voran - in der Stadt wie am Land. Supermarktketten, Bau- und Drogeriemärkte verdrängen nach und nach oft alteingesessene Kleinstbetriebe, die manchmal sogar eine jahrhundertelange Familientradition haben. Viele mussten aufgegeben, aber einige lassen sich so leicht nicht unterkriegen. "heute konkret" hat sich auf die Suche nach solchen Relikten des Einzelhandels gemacht. Den Anfang macht ein Eisenwarenhändler, bei dem unter anderem Schrauben noch einzeln verkauft werden.