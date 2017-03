3. Staffel, Episode 1: Nach Mags Bennetts Tod findet U.S. Marshal Raylan Givens (Timothy Olyphant) wieder zu sich und will das Geld und die Drogen finden, die nach dem Untergang von Bennetts Familie verschwunden sind. Und als Boyd Crowder (Walton Goggins) die Überreste der Marihuana-Plantage verkaufen will, schmiedet er einen Plan, sich am inhaftierten Dickie Bennett zu rächen.