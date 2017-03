Skipper möchte Private mal etwas Gutes tun. Wie es der Zufall so will, gastiert gerade die Show "Mondeinhörner auf dem Eis" in der Stadt, und der Besuch der Vorstellung ist gebongt. Private darf sogar Roy und Bing mitnehmen, die mindestens genau so große Fans sind, wie er selbst. Allerdings ist es mit den beiden gar nicht so leicht sich ungesehen aus dem Zoo davon zu stehlen. Schließlich erreichen sie die Vorstellung, doch Roy und Bing landen versehentlich auf der Bühne und rocken unfreiwillig die Show... Private wird von Amarillo Kid um Hilfe gebeten, der von zwei Erdhörnchen gejagt wird. Deshalb möchte er den "Westminster Putter", einen Golfschläger, der einem stets zum Sieg verhilft, aus einem Golfclub entwenden, um die Erdhörnchen ein für allemal los zu werden und Private soll ihm dabei helfen. Skipper lehnt dies jedoch ab, denn Feinde bleiben nun mal Feinde. Also macht sich Private heimlich mit Amarillo Kid auf den Weg. Doch kaum dass sie den Schläger in den Händen halten, stellt sich heraus, dass Private von Amarillo Kid reingelegt wurde. Unterdessen schlagen die Erdhörnchen bei den restlichen Pinguinen auf, um sie vor Amarillo Kid zu warnen. Da bemerkt Skipper erst Privates Abwesenheit und gemeinsam gehen sie auf die Suche.