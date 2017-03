Zurück in die Zukunft I Heute | RTL 2 | 17:40 - 20:00 Uhr | SciFi-Komödie HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Mehr Termine Inhalt Dr. Browns neue Konstruktion ist sagenhaft: Sie sieht aus wie ein Sportflitzer, fährt allerdings nicht auf der Straße, sondern in der Zeit! Als erster "Testfahrer" kommt da der gelangweilte Schüler Marty McFly gerade richtig. Prompt landet er in den 50er-Jahren. Das Problem: Seine noch Teenager-Mama hat sich in den Fremden verliebt anstatt mit Martys Papa anzubandeln... Original-Titel: Back to the Future Laufzeit: 140 Minuten Genre: SciFi-Komödie, USA 1985 Regie: Robert Zemeckis FSK: 12 Schauspieler: Martin Seamus Michael J. Fox Dr. Emmett Brown Christopher Lloyd Lorraine Baines McFly Lea Thompson George McFly Crispin Glover Biff H. Tannen Thomas F. Wilson Jennifer Parker Claudia Wells