Last Stand Heute | RTL | 20:15 - 22:10 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Die Polizeikarriere von Ray Owens endete alles andere als ruhmreich. Nach seinem letzten, gescheiterten Einsatz gegen die Drogenmafia kehrt er Los Angeles den Rücken und verkriecht sich als Sheriff in einem verschlafenen Nest. Doch ausgerechnet hier lassen Drogenbosse ihre Geschäfte abwickeln. Als dann auch noch der gefährliche Gabriel Cortez aufkreuzt, sieht Owens seine Chance gekommen, die Drogenbosse doch noch dranzukriegen. Original-Titel: The Last Stand Laufzeit: 115 Minuten Genre: Actionthriller, USA 2013 Regie: Jee-woon Kim FSK: 18 Schauspieler: Sheriff Ray Owens Arnold Schwarzenegger Sarah Torrance Jaimie Alexander Cortez Eduardo Noriega Frank Martinez Rodrigo Santoro Burrell Peter Stormare Jerry Bailey Zach Gilford Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets