Zurück in die Zukunft II | SciFi-Komödie

Inhalt Von Zeitreisen hat Marty McFly eigentlich die Nase voll, als Doc Brown aus der Zukunft zurückkehrt und ihm von den Schwierigkeiten erzählt, in denen Martys Sohn im Jahr 2015 stecken wird. Um diese Probleme zu bereinigen, müssen sie zwischen den Jahren 1985, 2015 und 1955 pendeln. Original-Titel: Back to the Future Part II Laufzeit: 130 Minuten Genre: SciFi-Komödie, USA 1989 Regie: Margie Stone McShirley, Robert Zemeckis FSK: 12 Schauspieler: Marty McFly / Marty McFly Junior / Marlene McFly Michael J. Fox Dr. Emmett Brown Christopher Lloyd Lorraine Baines McFly Lea Thompson Biff Tannen / Griff Tannen Thomas F. Wilson Jennifer Jane Parker / Mrs. Jennifer Elisabeth Shue Marshal Strickland James Tolkan