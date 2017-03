Die schöne Belle (Léa Seydoux) lebt als Tochter eines verarmten Kaufmanns (André Dussollier) auf dem Land. Eines Nachts zieht ihr Vater unwissentlich den Zorn eines monströsen Schlossbesitzers (Vincent Cassel) auf sich, der den mittellosen Händler gefangen nimmt. Belle begibt sich im Austausch für ihren Vater in das verwunschene Schloss - und verliebt sich in das mysteriöse Biest. Erfrischende, technisch brillante Neufassung des klassischen Märchens. Vom "Pakt der Wölfe"-Regisseur, mit Shootingstar Léa Seydoux ("Blau ist eine warme Farbe") in der Hauptrolle.