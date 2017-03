So baut man Traumautos Morgen | Discovery Channel | 13:15 - 13:40 Uhr | Technikdoku Infos

Mit über 28 000 Siegen in verschiedenen Motorsport-Disziplinen ist Porsche einer der erfolgreichsten Rennwagenhersteller überhaupt. Doch schnelle Fahrzeuge sind nicht immer bequem. Deshalb entwickelten die Autobauer eine viertürige Luxus-Limousine, die Leistung und Tempo mit Komfort und Luxus verbindet. Der Panamera braucht sich hinter dem gefeierten 911er nicht zu verstecken. Der Wagen hat eine Leichtbau-Karosserie und wird mit verschiedenen Antriebskonfigurationen ausgeliefert - zum Beispiel mit einem 3-Liter-V6-Biturbomotor. Original-Titel: How It's Made: Dream Cars Untertitel: Porsche Panamera Laufzeit: 25 Minuten Genre: Technikdoku, CDN 2013 Folge: 3 Schauspieler: Narrator Brooks T. Moore