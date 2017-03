Artur Dieckhoff ist seit 50 Jahren Drucker. Der Berufsstand droht auszusterben, denn moderne Kopiertechniken verdrängen die jahrhundertealte "Schwarze Kunst" des Druckerhandwerks. Doch Artur Dieckhoff möchte sein Handwerk der Nachwelt erhalten und die einst weltberühmte Druckerei Augustin in Glückstadt vor dem Verfall retten. Er will auf alte Art und Weise mit seinem Lehrling zusammen einen Gedichtband mit Illustrationen herstellen und den Erlös in "seine" alte Druckerei stecken.