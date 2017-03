Vor der Kulisse des glamourösen Saint-Tropez spielen sich blutige Machenschaften ab: Staatsanwalt Dr. Jürg Würsch hat mit seinem Aufenthalt an der Côte d'Azur auf die Einladung des Gangsterbosses Mischa reagiert, der sich davon Informationen über mögliche Aufenthaltsorte wichtiger Kronzeugen verspricht. Während er dem Gangster eigentlich das Handwerk legen soll, giert der Anwalt neben einem enormen Honorarversprechen auch nach einer heißen Nacht mit Mischas Ehefrau Lydia. Dass diese jedoch ihre eigenen Ziele verfolgt und nicht aus reiner Zuneigung an Mischas Seite ist, hat in der Vorstellung von Würsch keinen Platz. Zu seinem persönlichen Schutz hat der Anwalt die beiden Profikiller Ed und Mace engagiert. Nicht unwesentlich tragen diese mit ihrem auffällig dämlichen Verhalten dazu bei, dass die Gesamtsituation aus dem Ruder läuft und allmählich jeder gegen jeden intrigiert. Als Macho-Proll Ed aus Versehen Mischas Mutter von der Brüstung der Finka schubst, nimmt das Desaster unaufhaltsam seinen Lauf. Nur so viel ist klar: Hier hat jeder Dreck am Stecken.