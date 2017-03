Gäste: Désirée Nick, Nina Hagen, Gossip Late-Night-Show mit der norddeutschen Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik. Unter Ina Müllers Vorsitz trifft sich heute im "Schellfischposten" erstmals eine reine Mädelsrunde. Und was für eine. Ob das wohl gut geht? Zunächst begrüßt Ina Müller Deutschlands wohl scharfzüngigste Entertainerin: Désirée Nick. Im schicken Dirndl beweist Frau Nick, dass sie nicht nur mit Mund und Hirn, sondern wider Erwarten auch an der Stricknadel sehr flink ist. Aufgenommen wird die Masche von der einzigartigen Nina Hagen, die den Stricklieseln Ina und Désirée aus ihrem bewegten Leben erzählt. Und dann an der Gitarre zeigt, warum sie eine Musiklegende ist und bleibt. Verehrt wird Nina Hagen auch von den heutigen musikalischen Gästen der Sendung: der US-Band "Gossip", die mit ihrer wunderbaren Frontfrau Beth Ditto schlicht die größte Sensation im Musikgeschäft der letzten Jahre sind. "Gossip" verwandeln den "Schellfischposten" in den heißesten Club Deutschlands - zwischendrin steht Beth Ditto der Moderatorin in allen Liebes-, Mode- und Gewichtsfragen Rede und Antwort. Ein spektakulärer Abend - und draußen wartet wie immer der 20-köpfige Wilhelmsburger Shanty-Chor "Tampentrekker" vor den geöffneten Fenstern auf seine Einsätze. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei "Inas Nacht", aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch!