Ein großer Tag für das frischgeborene Panzernashornbaby im Tierpark. Obwohl er erst einen Tag alt ist, darf er heute zum ersten Mal gemeinsam mit Mama Betty an die frische Luft. Ob er sich traut? Ohne Mama wird der kleine sicherlich keinen Fuß vor die Tür setzen, wie gut, dass Betty den Kleinen sanft Richtung Ausgang stupst. Im Halbaffenhaus wohnen die Dscheladas mit Affenchef Aron. Wie jeden Morgen wird das Frühstück auf der Insel serviert. Affenchef Aron ist schon da, doch wo bleiben die anderen elf? Wieso will die Bande denn nicht auf die Insel? Da muss Chef Aaron noch etwas mehr Überzeugungsarbeit leisten und auch Tierpfleger Axel Oberländer hat noch ein paar Naschereien in petto. Im Zoo ist Tierarzt Dr. Schüle auf dem Weg ins Hirschrevier. Ein Davidshirschbock soll heute "entwaffnet" werden. Sein Geweih ist über den Winter zu groß geworden, jetzt wird es gestutzt. Vorher wird er betäubt, damit man sich dem Hirsch nähern kann. Ist der einmal friedlich eingeschlummert, kann der Tierarzt mit der Säge kommen. Außerdem in dieser Folge "von Panda, Gorilla & Co.": Verhütung bei den Nilpferddamen, eine Futtertrommel für die Warzenschweine und eine neue Außenanlage für die Rotscheitelmangaben.