Die Fälle der aktuellen Ausgabe der MDR-Reihe "Die Spur der Täter" führen Moderator Peter Escher nach Thüringen und Bayern. In Eisenach ist der Tod eines Mannes aufzuklären, der wohl lebendig begraben wurde. In Coburg geht es nach dem Tod einer Gastwirtsgattin um die Frage: Unfall oder Totschlag. Im Sommer 2012 meldet sich eine junge Frau bei der Polizei in Eisenach. Sie behauptet, dass ihr Lebensgefährte einen Freund getötet habe. Der Tote liege in ihrem Kleingarten vergraben. Dort findet die Polizei dann auch eine stark verweste männliche Leiche. Das Opfer ist ein 33-jähriger Bekannter der Ex-Freundin. Ihr Lebensgefährte betreute ihn und verwaltete sein Konto, nutzte das Geld aber für eigene Zwecke. Die Obduktion der Leiche ergibt, dass dem Opfer der Schädel eingeschlagen und es lebend vergraben wurde. Wenige Stunden nach dem Auffinden der Leiche wird der Beschuldigte gefasst. Der damals 42-Jährige streitet aber alle Tatvorwürfe ab. Nun müssen die Ermittler Fakten und Indizien sammeln, die die Schuldfrage klären. Im zweiten Fall müssen die Ermittler der Polizei in Coburg klären, ob der Tod einer 44-Jährigen die Folge eines Unfalls oder eines Totschlags war. Im Oktober 2012 wird die Polizei in die Wohnung eines 55-jährigen Gastwirts gerufen. Dort finden sie ihn blutüberströmt und schwerverletzt sowie seine tote Frau. Erst als der Mann nach vier Wochen aus dem Koma erwacht, können die Ermittler ihn befragen. Er beschreibt einen Unfall und tischt den Ermittlern eine zweifelhafte Geschichte von der Rattenjagd mit Schrotflinte auf. Mit akribischer Ermittlungsarbeit müssen die Polizisten anhand der Spuren den Tatabend rekonstruieren, um zu klären, ob es ein Unfall oder ein Totschlag war.