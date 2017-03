Nicole (23) und Daniel (29) sind seit fünf Jahren ein Paar. Sie haben zwei Kinder im Alter und von ein und fünf Jahren. Daniel ist kein Macho-Typ und für ihn sind Frauen als auch Männer gleichberechtigt. Deshalb übernimmt der Familienvater auch gerne das Kochen. Sehr zum Leidwesen seiner Herzensdame, denn die steht so gar nicht auf Gemüse und warum ihr Daniel immer wieder mit Spinat und Co. ankommen muss, versteht die zweifache Mama einfach nicht. Außerdem wünscht sie sich mehr Zweisamkeit. Für Daniel hat jedoch Fußball Vorrang. Jennifer (28) und André (29) leben mit den Kindern Nico (12) und Noah (5), Au-Pair Tsimur genannt Timo (21), zwei Hunden, Hühnern, Hasen, einem Hamster und einer Gans in Niedersachsen. In diesem Haushalt ist Faulenzen ein Fremdwort. Schließlich muss man sich täglich um die Kinder, die Hausarbeit und die tierischen Mitbewohner kümmern. Und dazu kommen dann auch noch diverse Familienaktivitäten und - ganz wichtig - Pärchenzeit für Jenny und André. Die beiden sind leidenschaftliche Discofox-Tänzer und deshalb wird auch in jeder freien Minute das Tanzbein geschwungen. Jetzt tauschen Jennifer und Nicole für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit.