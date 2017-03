Im riesigen Indoor-Spielplatz "Simsalabim" liegen die Geschmacksnerven blank. Anstatt frisch und gesund für die kleinen Besucher zu kochen, die sich den ganzen Tag auf den Spielgeräten austoben, stehen die beiden gelernten Köche Urim (31) und Karsten (53) nur an der Fritteuse. Fast alle Speisen kommen aus dem Tiefkühler. Die Schuld sehen die beiden bei Betreiber Micha (60), der nicht auf die Köche eingeht. Kommunikation scheint hier Fehlanzeige zu sein. Zusätzlich bedroht ein riesiger Schuldenberg das Lebenswerk von Micha und seiner Familie. Die Sorge um die Existenz seiner Frau und Kinder lassen ihn den Blick auf das kulinarische Wohlergehen der Besucher verlieren und das lässt ihn am falschen Ende sparen. Das "Simsalabim" ist nicht nur Michas Traum von der Eigenständigkeit und strahlenden Kinderaugen, sondern auch das Zuhause seiner Familie. Micha muss raus aus seiner Plastikwelt und ein Gefühl dafür bekommen, was gut und gesund ist. Die Kochprofis Andi Schweiger und Nils Egtermeyer nehmen Micha mit auf eine Entdeckungsreise, damit er wieder lernt ein Gefühl für Lebensmittel und Qualität zu bekommen. Können die Kochprofis es schaffen dieses Verständnis in Micha zu wecken und dafür sorgen, dass Micha und seine Crew zukünftig zusammenarbeiten, damit sie die kleinen und großen Gäste im "Simsalabim" mit frischen Gerichten begeistern?