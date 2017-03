Helmut schießt auf den dauer-kläffenden Hund einer blinden Nachbarin und löst damit Empörung in der Nachbarschaft aus. Die vier Freunde sind entsetzt, zumal sich ein wütender Mob vor der Villa postiert und Helmut sich demonstrativ aus allem raushält. Nina kommt der Skandal gerade recht: Für sie ist es die Möglichkeit, von der Praktikantin zur Chefreporterin aufzusteigen, denn sie wird vom vermeintlichen "Hundemörder" berichten. Rasmus hingegen reiht sich in die protestierende Nachbarschaft ein und versucht neue Freunde zu finden. Dagmar und Olli überlegen sich, wie sie die Nachbarin am besten besänftigen können. Schließlich organisieren die vier Freunde ein Date für sie und Nina macht einen rührenden Beitrag über die Frischverliebten. Für Helmut ist das alles natürlich viel zu harmonisch - aber vorerst muss er sich wohl geschlagen geben.