Ganz schön alt, diese Neue: Eigentlich ist Nikkis Oma Agnes schon in Rente, aber als Aushilfe im Sekretariat blüht die ehemalige Lehrerin noch mal richtig auf. Was außer Enkelin Nikki an der Schule niemand weiß: Agnes hat Alzheimer. Durch die gewohnte Schulroutine erhofft sich Nikki eine Besserung der Krankheit und versucht Agnes mit Hilfe bunter Klebezettel auf Kurs zu halten. Doch lange kann sie Vollmer nicht täuschen. Er versteht gut, dass Nikki so um ihre Oma kämpft, doch manche Dinge lassen sich auch mit aller Kraft und Liebe nicht aufhalten. Karin hat Kontakt zu Stefans Mutter aufgenommen und versteht nicht, warum Stefan und seine Mutter sich seit dem Tod des Vaters so entfremdet haben. Anscheinend hat selbst ein Stefan Vollmer manchmal noch etwas aufzuarbeiten.