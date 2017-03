Annie, Sacha, Sam und Nico sind urlaubsreif. Sie entscheiden sich für einen Städtetrip nach London. Dort angekommen machen die vier in einem "Tea Room" Bekanntschaft mit der englischen Gastfreundschaft, die sie sich wohl etwas anders vorgestellt hatten. Annie, Sacha, Sam und Nico sind gestresst. Sie brauchen Ferien! Über das Reiseziel sind sich die vier schnell einig: Sie wollen nach London fahren. Vor der Abreise gibt es viel zu tun, Sacha packt Koffer und Nico lernt Englisch, um die Engländerinnen zu beeindrucken. In London angekommen ist erst einmal "Sight-Seeing" angesagt. Danach wollen es sich Sacha, Annie, Nico und Sam in einem "Tea-Room" gemütlich machen. Doch die Kellnerin ist sehr unhöflich, und als die vier endlich einen Tisch ergattert haben, macht sie sich auch noch über die Franzosen lustig. Plötzlich glaubt Sacha, Prinz William am Nachbartisch entdeckt zu haben und setzt sich zu ihm. Wenig später kehrt sie zu den Freunden zurück, im Schlepptau den Engländer Toby. Und dann scheint die Kellnerin sich für Nico zu interessieren, aber seine angelernten englischen Verführungs-Sprüche haben nicht die gewünschte Wirkung!