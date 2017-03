Baghira ist sich sicher: Kala, der gemeine Panther aus den Bergen, ist im Dschungel und hat es auf Mogli abgesehen. Während Balu auf Mogli aufpassen will, verfolgt Baghira Kalas Spuren. Doch Mogli, der Balus Aufsicht entwischen kann, will gemeinsam mit seinem Wolfsbruder Kala, den fremden Panther, vertreiben. An einem Fluss treffen alle aufeinander, und die beiden Panther beginnen zu kämpfen.