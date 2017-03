Chroniken der Unterwelt - City of Bones Heute | Pro7 | 20:15 - 22:50 Uhr | Fantasyaction HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Inhalt Clary Fray führt das Leben eines normalen New Yorker Teenie-Mädchens. Bis zu dem Tag, an dem ihre Mutter Jocelyn entführt wird. Clary erfährt, dass Jocelyn und auch sie selbst "Schattenjäger" sind, die seit vielen Generationen gegen Dämonen kämpfen. Eine Parallelwelt voller Werwölfe, Vampire und magischer Kreaturen eröffnet sich dem Mädchen. Sie zieht los, um ihre Mutter aus den Fängen des Dämonenanführers Valentine zu befreien. Der vielversprechende Auftakt der Fantasy-Reihe nach Cassandra Clares Bestsellern. Laufzeit: 155 Minuten Genre: Fantasyaction, USA, D, CDN 2013 Regie: Harald Zwart FSK: 12 Schauspieler: Clary Lily Collins Jace Jamie Campbell Bower Alec Kevin Zegers Isabelle Jemima West Simon Robert Sheehan Blackwell Robert Maillet